Твердотельные батареи появятся в машинах BYD уже в 2027 году

Характеристики пока не уточняются Компания BYD планирует выпустить автомобиль с использованием своей технологии твердотельных батарей в следующем году, заявила исполнительный вице-президент Стелла Ли в интервью Carwow.
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