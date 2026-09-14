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Твердотельные батареи появятся в машинах BYD уже в 2027 году

Твердотельные батареи появятся в машинах BYD уже в 2027 году

Характеристики пока не уточняются Компания BYD планирует выпустить автомобиль с использованием своей технологии твердотельных батарей в следующем году, заявила исполнительный вице-президент Стелла Ли в интервью Carwow.

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