Воспитание с пониманием: Почему дети обманывают?

Как родителю реагировать на ложь ребёнка и что такое «плохая» тайна — расскажет психологКак родителю реагировать на ложь ребёнка и что такое «плохая» тайна — расскажет психологВ проблеме вместе с архангельским психологом, директором АНО поддержки инициатив в области семьи, материнства, отцовства и детства «Новый взгляд» Ольгой Яреньгиной разбирались наши коллеги из «Правды Севера».