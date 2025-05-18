Маммография или УЗИ молочных желез — что выбрать? Советы врача и чёткое сравнение Когда речь заходит о здоровье груди, особенно в контексте профилактики рака, перед многими женщинами встаёт важный вопрос: что лучше — маммография или УЗИ молочной железы? Какой метод надёжнее, информативнее и в какой ситуации уместен каждый из них? Сегодня разберёмся в этом вопросе вместе с врачом-радиологом, заведующей отделением диагностики — доктором Лорой Дин.