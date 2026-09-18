К чему это приведет: у Nestlé, «Ашана», FM Logistic и «Лемана ПРО» сменились хозяева. Иностранные компании, работающие в нашей стране, стали российскими

К чему это приведет: у Nestlé, «Ашана», FM Logistic и «Лемана ПРО» сменились хозяева. Иностранные компании, работающие в нашей стране, стали российскимиРоссийские активы крупных международных корпораций перешли под временное управление государства.
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