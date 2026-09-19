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Детский дом, 20 лет зависимости, роман на Мальдивах и гостевой брак: Почему Стас Пьеха выбрал одиночество

Детский дом, 20 лет зависимости, роман на Мальдивах и гостевой брак: Почему Стас Пьеха выбрал одиночество

Рождение в знаменитой музыкальной династии многим кажется гарантией лёгкого и благополучного пути. Внук легендарной Эдиты Пьехи и сын певицы Илоны Броневицкой, Стас Пьеха с ранних лет находился в центре внимания публики.

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