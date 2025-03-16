Нимайер: цена газа для ФРГ вырастет, если США инвестируют в СП-2

Германии было бы выгодно запустить поставки российского газа по трубопроводу «Северный поток -2» из-за доступной цены, но если США заинтересуются в проекте, цена на газ может вырасти, заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в беседе с РИА Новости.