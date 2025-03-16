Германии было бы выгодно запустить поставки российского газа по трубопроводу «Северный поток -2» из-за доступной цены, но если США заинтересуются в проекте, цена на газ может вырасти, заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в беседе с РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии