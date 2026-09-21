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Царьград

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Kathimerini: 34-летняя туристка отбилась от нападения на острове Кос

Kathimerini: 34-летняя туристка отбилась от нападения на острове Кос

На острове Кос в Греции 34-летняя туристка из Нидерландов едва избежала нападения. В полицию обратился, и вскоре 32-летний подозреваемый был арестован благодаря видеозаписям.

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