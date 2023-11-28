Media Outlet Criticized For Trying To Normalize 'The Death Of Trump' Authored by Jack Phillips via The Epoch Times, Media outlet Business Insider was criticized over the weekend after publishing an article that offered speculation regarding what would happen "if Donald Trump dies while running in the 2024 election.
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