Военное обозрение

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Мигранты и соплеменники. Идентификация культурного шока

Мигранты и соплеменники. Идентификация культурного шока

Простой вопрос, непростой ответ Мы много писали о мигрантах. В наше время совсем непросто ответить на вопрос, кто они? По определению Международной организации по миграции (МОМ), мигрантом является любое лицо, которое перемещается или уже переместилось через международную границу и покинуло место своего обычного жительства.

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