Мигранты и соплеменники. Идентификация культурного шока

Простой вопрос, непростой ответ Мы много писали о мигрантах. В наше время совсем непросто ответить на вопрос, кто они? По определению Международной организации по миграции (МОМ), мигрантом является любое лицо, которое перемещается или уже переместилось через международную границу и покинуло место своего обычного жительства.