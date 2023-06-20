Мигранты и соплеменники. Идентификация культурного шока

Простой вопрос, непростой ответ Мы много писали о мигрантах. В наше время совсем непросто ответить на вопрос, кто они? По определению Международной организации по миграции (МОМ), мигрантом является любое лицо, которое перемещается или уже переместилось через международную границу и покинуло место своего обычного жительства.
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