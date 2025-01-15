Кайрен Уилсон одержал трудную победу на Masters

Кайрен Уилсон провел трудный матч против китайскиго игрока Чжана Анда в первом раунде турнира Masters 2025 по снукеру, сообщает WST Кайрен Уилсон (фото: WST)Все Новости и результаты турнира Masters 2025 Результаты, турнирная таблица турнира Masters 2025 Расписание трансляции - 1/4 финала Расписание трансляции - 1/8 финала Видео - 1/8 финала Все Видео турнира Чемпион мира Кайрен Уилсон впервые за три года выиграл свой первый матч на турнире Masters.