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Снукерист.ру

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Кайрен Уилсон одержал трудную победу на Masters

Кайрен Уилсон одержал трудную победу на Masters

Кайрен Уилсон провел трудный матч против китайскиго игрока Чжана Анда в первом раунде турнира Masters 2025 по снукеру, сообщает WST Кайрен Уилсон (фото: WST)Все Новости и результаты турнира Masters 2025 Результаты, турнирная таблица турнира Masters 2025 Расписание трансляции - 1/4 финала Расписание трансляции - 1/8 финала Видео - 1/8 финала Все Видео турнира Чемпион мира Кайрен Уилсон впервые за три года выиграл свой первый матч на турнире Masters.

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