5 советских актёров, которые погибали прямо на съемках фильма

Съемочная площадка фильма — место повышенной опасности, где актёр иногда рискует своей жизнью. Самым известным случаем гибели на съемках стала смерть актера и режиссера Сергея Бодрова в 2002 году, попавшего под ледяную лавину в Кармадонском ущелье.
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