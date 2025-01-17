5 советских актёров, которые погибали прямо на съемках фильма

Съемочная площадка фильма — место повышенной опасности, где актёр иногда рискует своей жизнью. Самым известным случаем гибели на съемках стала смерть актера и режиссера Сергея Бодрова в 2002 году, попавшего под ледяную лавину в Кармадонском ущелье.