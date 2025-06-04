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Юрист Андрейцо: экзамены по русскому языку мигранты сдают за свой счет

Юрист Андрейцо: экзамены по русскому языку мигранты сдают за свой счет

Иностранные граждане в России сдают экзамены по русскому языку за свой счет. В случае неудачи, у них есть возможность записаться на пересдачу, так как в противном случае мигрант не будет иметь нужного статуса для работы, объяснил 360.

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