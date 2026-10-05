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Фигурант дела об убийстве Елены Церетели и ее дочери отрицает корыстный умысел

Фигурант дела об убийстве Елены Церетели и ее дочери отрицает корыстный умысел

Взятый под стражу за расправу над Еленой Церетели и ее 19-летней дочерью Теймураз Гогиашвили заявляет, что у него якобы не было корыстных мотивов.

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