Intel остаётся в TeraFab: гендиректор подтвердил работу с Маском, пока TSMC ведёт переговоры

Лип-Бу Тан заявил Bloomberg, что компания продолжит участие в проекте. Распределение ролей между Intel и TSMC, если тайваньский чипмейкер присоединится, пока не раскрыто Глава Intel Лип-Бу Тан подтвердил Bloomberg, что компания продолжает работать над TeraFab — проектом Илона Маска по созданию мощностей для выпуска чипов для Tesla, SpaceX и xAI.