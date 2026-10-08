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Intel остаётся в TeraFab: гендиректор подтвердил работу с Маском, пока TSMC ведёт переговоры

Intel остаётся в TeraFab: гендиректор подтвердил работу с Маском, пока TSMC ведёт переговоры

Лип-Бу Тан заявил Bloomberg, что компания продолжит участие в проекте. Распределение ролей между Intel и TSMC, если тайваньский чипмейкер присоединится, пока не раскрыто Глава Intel Лип-Бу Тан подтвердил Bloomberg, что компания продолжает работать над TeraFab — проектом Илона Маска по созданию мощностей для выпуска чипов для Tesla, SpaceX и xAI.

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