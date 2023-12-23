Мясная закуска на шпажках или зубочистках к Новому году

10минут подготовка: 5 минут приготовление: 5 минут количество порций: 4 сложность: Очень просто Вкус сырокопченой колбасы в составе этой закуски отлично сочетается с сыром моцарелла, томатами и оливками – как черными, так и зелеными.
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