В ЦБ обсудят идею о размещении флага РФ на новых банкнотах

В Банке России обсудят идею о размещении флага РФ на новых банкнотах. Об этом сообщает РИА Новости. Согласно письму директора департамента наличного денежного обращения регулятора Василия Прокофьева, с соответствующей идеей в Центробанк обратился Институт социально-экономического анализа и программ развития.