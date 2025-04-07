В ЦБ обсудят идею о размещении флага РФ на новых банкнотах

В Банке России обсудят идею о размещении флага РФ на новых банкнотах. Об этом сообщает РИА Новости. Согласно письму директора департамента наличного денежного обращения регулятора Василия Прокофьева, с соответствующей идеей в Центробанк обратился Институт социально-экономического анализа и программ развития.
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