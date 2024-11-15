Решетников анонсировал новый федеральный проект по развитию МСП в России

Министр экономического развития России, председатель совета директоров Корпорации МСП Максим Решетников рассказал, что в стране запустят новый федеральный проект по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП).
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