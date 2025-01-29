Ирина Алкснис Сергей Лавров, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что Москва не видит возможности диалога о мирном договоре с Японией, поскольку — и это уже слова пресс-секретаря российского президента — Токио занимает «ярко выраженную недружественную позицию» в отношении нашей страны.
Дождались: Россия решила территориальные проблемы с Японией
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АК
Алекс Кузь
Японцы, для начала диалога, должны установить стеллу памяти о бомбардировке сша яо городов хиросимы и Нагасаки .
Ответить
18 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Ибо не хер вы...ся, пусть теперь у Дяди Сэма сосут причмокивая, от удовольствия! А то он опять ядрену бомбу на Японию скинет.
Ответить
17 час.
АндрейБорков
Ответить
1 час.
Свежие комментарии