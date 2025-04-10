Зеленский вступил в перепалку с главой минфина США из-за сделки по недрам

Глава киевского режима Владимир Зеленский вступил в полемику с министром финансов США Скотта Бессента из-за ситуации вокруг сделки по полезным ископаемым, заключения которой добиваются американские власти.
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