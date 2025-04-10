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Зеленский вступил в перепалку с главой минфина США из-за сделки по недрам

Зеленский вступил в перепалку с главой минфина США из-за сделки по недрам

Глава киевского режима Владимир Зеленский вступил в полемику с министром финансов США Скотта Бессента из-за ситуации вокруг сделки по полезным ископаемым, заключения которой добиваются американские власти.

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Комментарии
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Сергей
По-ходу Трамп ПОЛНЫЙ ЛОШАРА!!!! Не может этого задрота на раком поставить!!! Зелевафлик должен по команде презика пиндостанов ВСЕ команды выполнять!!! А оно пургу несет и носится по европам!!!!
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15 час.
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