Апелляция по делу Бишимбаева: суд оставил приговор без изменений

Приговор по делу Бишимбаева суд оставил без изменений, передаёт «24KZ». В Астане судебная коллегия вынесла решение по апелляционным жалобам экс-министра национальной экономики и его брата по делу об убийстве Салтанат Нукеновой.
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