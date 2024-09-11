Бренд Jetta вывел на китайский рынок кроссовер Jetta VS7 Qianli Jiangshan Edition. Это, можно сказать, флагманская версия флагманской модели: автомобиль получил особый оливковый цвет, черную решетку радиатора, затемненную оптику, черные колесные диски, корпуса зеркал черного цвета, черные багажные рейлинги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии