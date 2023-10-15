Всероссийские соревнования по дзюдо прошли в Новосибирске

Турнир по дзюдо на призы общества «Трудовые резервы» в третий раз прошел в Новосибирске. В нем приняли участие спортсмены из нашего региона, а также из Омской, Томской, Кемеровской, Иркутской, Ростовской, Тюменской, Свердловской и других областей.