Китайский рекорд российского авторынка

Отечественный рынок легковых автомобилей разогнался не на шутку: продажи новых машин в августе достигли рекордных значений (правда, в отсутствие единообразной статистики отраслевые аналитики разошлись во мнениях, рекорд за какой именно период поставлен), а по итогам года есть все основания ожидать полуторакратного роста продаж — с миллиона до полутора миллионов единиц.