С начала 2024 года более девяти миллионов человек и два миллиона транспортных средств пересекли границу между Россией и Абхазией.
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С начала 2024 года более девяти миллионов человек и два миллиона транспортных средств пересекли границу между Россией и Абхазией.