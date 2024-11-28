Главное, чтобы мы не отвернули...

Ну вот, и Р. Ищенко тоже говорит, что США таки доведут дело до ядерного удара. Когда в конце 2023 года меня в очередной раз достали журналисты, интересовавшиеся прогнозом на 2024 год, я им сказал, что 2024 год будет относительно спокойным.
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