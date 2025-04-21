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Мода и Шоу-бизнес

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Филипп Киркоров нарушил правила шоу «Маска»: зрители в недоумении

Филипп Киркоров нарушил правила шоу «Маска»: зрители в недоумении

Финал 6 сезона музыкального телепроекта «Маска» не за горами, а потому обстановка накаляется. И речь не только о том, что участников остаётся всё меньше и зрителям не терпится узнать, кто же скрывается за костюмами Боксера, Страуса, Далматина, Сокола и Вождя, и кто же из них в итоге победит.

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