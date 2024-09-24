Горожанам рассказали об олимпиаде «Безопасные дороги» 

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» Минтранс России, МВД России и АНО «Национальные приоритеты» совместно с Министерством Просвещения проводят Всероссийскую онлайн-олимпиаду для школьников 1-9 классов «Безопасные дороги» на знание основ безопасного поведения на дорогах.
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