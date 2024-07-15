Город реализовал на торгах почти 8,7 тыс. объектов за полгода

В январе — июне город реализовал на земельно-имущественных торгах почти 8,7 тысячи объектов. В их числе нежилые здания и помещения для бизнеса, земельные участки для коммерческого и частного строительства, квартиры, машино-места, нестационарные торговые объекты.
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