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"Оказались кумовьями": Все три фигуранта дела замминистра Иванова названы. Подробности "дружбы" впечатляют

"Оказались кумовьями": Все три фигуранта дела замминистра Иванова названы. Подробности "дружбы" впечатляют

В деле замминистра обороны Тимура Иванова названы имена всех трёх фигурантов. Третьего вместе с остальными отправили за решётку.

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Комментарии
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ГС
Галина Соколова
Как это можно было допустить!? Где власть, что наблюдает за свои ми работниками!? Это же военные, а не простой слесарь, который бы давно был в тюрьме!? Вот и верь!
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3 час.
ИГ
Ирина Галивец
А что власть? Если помощник президента у него в друзьях… может хоть теперь президент примет верное решение и уберет своего усатого помощника.
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1 час.
Sergey
а почему руководитель этих замов не отвечает за то, что происходит в его министерстве! ааааа..... это другое! ни надо ждать ни каких перемен.....  переставят (койки) и снова все пойдет по прежнему.
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1 час.

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