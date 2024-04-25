"Оказались кумовьями": Все три фигуранта дела замминистра Иванова названы. Подробности "дружбы" впечатляют

ГС Галина Соколова Как это можно было допустить!? Где власть, что наблюдает за свои ми работниками!? Это же военные, а не простой слесарь, который бы давно был в тюрьме!? Вот и верь!

ИГ Ирина Галивец А что власть? Если помощник президента у него в друзьях… может хоть теперь президент примет верное решение и уберет своего усатого помощника.