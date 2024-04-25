В деле замминистра обороны Тимура Иванова названы имена всех трёх фигурантов. Третьего вместе с остальными отправили за решётку.
"Оказались кумовьями": Все три фигуранта дела замминистра Иванова названы. Подробности "дружбы" впечатляют
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ГС
Галина Соколова
Как это можно было допустить!? Где власть, что наблюдает за свои ми работниками!? Это же военные, а не простой слесарь, который бы давно был в тюрьме!? Вот и верь!
Ответить
3 час.
ИГ
Ирина Галивец
А что власть? Если помощник президента у него в друзьях… может хоть теперь президент примет верное решение и уберет своего усатого помощника.
Ответить
1 час.
Sergey
а почему руководитель этих замов не отвечает за то, что происходит в его министерстве! ааааа..... это другое! ни надо ждать ни каких перемен..... переставят (койки) и снова все пойдет по прежнему.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии