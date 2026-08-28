В Китае экс-чиновника приговорили к смертной казни. И тут же приняли неожиданное решение

В Китае бывшему руководителю провинции Хубэй вынесли смертный приговор за коррупцию. Но казнь решили не приводить в исполнение — вместо этого чиновник получит пожизненное заключение без права на освобождение.
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