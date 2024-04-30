Четверо полицейских убиты и четверо ранены: появились подробности бойни в США

Четверо полицейских убиты и четверо ранены в результате стрельбы в доме в Северной Каролине. Полиция сообщает, что служители закона в Шарлотте имели ордер на арест подозреваемого, который также был убит и разыскивался за хранение огнестрельного оружия.
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