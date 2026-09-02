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Царьград

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Решетников заявил о дефиците рабочей силы на рынке труда России

Решетников заявил о дефиците рабочей силы на рынке труда России

Максим Решетников на Восточном экономическом форуме отметил, что рынок труда в России пока остаётся трудодефицитным.

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