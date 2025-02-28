Эксперт рассказала, как работодатели вынуждают сотрудников увольняться

Есть компании, которые предпочитают не увольнять сотрудников напрямую, а создавать "неблагоприятные" условия Некоторые компании предпочитают не увольнять сотрудников напрямую, а создавать условия, при которых они сами решают уйти.
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