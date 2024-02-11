Артиллеристы группы Вооружённых сил Российской Федерации «Запад» применили орудие «Мста-С» для нанесения ударов по укреплениям войск ВС киевского режима на Купянском участке линии боевого соприкосновения.
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