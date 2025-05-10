Два человека погибли при взрыве гранаты в подъезде дома в Подмосковье

Дом в Московской области, где взорвалась граната. Обложка © Telegram / Прокуратура Московской области В городе Лосино-Петровский Московской области нетрезвый мужчина решил показать приятелям боевую гранату, в результате её детонации два человека скончались.
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