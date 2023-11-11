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Спички - не игрушка

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Начавшуюся дискуссию о проблеме мигрантов в России хотят прекратить, ужесточив закон

Начавшуюся дискуссию о проблеме мигрантов в России хотят прекратить, ужесточив закон

Юрий Кот Мигрантофобия, говорите? Лучше правду: этнические банды терроризируют граждан России Ничего, собственно, нового: они приехали в Россию и открыто сказали, что будут жить по своим правилам и законам.

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