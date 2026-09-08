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Ивановские новости

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В Иваново «Текстильщик» сыграет с «Арсеналом» в Кубке России

В Иваново «Текстильщик» сыграет с «Арсеналом» в Кубке России

В первом круге первенства ФНЛ «Арсенал» обыграл «Текстильщик» со счетом 2:1, но в Кубке России команды снова сыграют, и исход встречи непредсказуем.

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