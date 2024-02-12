В двух районах детям будет предоставлена бесплатная стоматологическая помощь

Мобильные бригады медицинских специалистов продолжают предлагать с 12 по 16 февраля бесплатные профилактические консультации, финансируемые за счет средств фонда профилактических мероприятий Национальной медицинской страховой компании, отмечает Noi.
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