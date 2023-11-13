Топ-10 лучших отелей Пицунды

Во время отпусков, когда хочется побыть подальше от российских реалий, туристы приезжают в Пицунду. Этот небольшой городок представляет собой курорт на берегу Черного моря, здесь многое можно посмотреть: дачу Сталина и Горбачева, водопад Женские слезы, озеро Инкит, пользующееся популярностью у рыбаков.