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Топ-10 лучших отелей Пицунды

Топ-10 лучших отелей Пицунды

Во время отпусков, когда хочется побыть подальше от российских реалий, туристы приезжают в Пицунду. Этот небольшой городок представляет собой курорт на берегу Черного моря, здесь многое можно посмотреть: дачу Сталина и Горбачева, водопад Женские слезы, озеро Инкит, пользующееся популярностью у рыбаков.

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