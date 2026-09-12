Охранник магазина «уважил» мигранта, который кричал, оскорблял и требовал «уважения к себе»

Обычный день в супермаркете внезапно прерывается агрессивным конфликтом. Напряжение нарастает, и, когда уговоры охранника перестают работать, исход решает одно резкое движение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Госдуме приняли...
- Азербайджанец пыт...
- Азербайджанец пыт...
нет фамилий, так что- вброс
говно на вентилятор, вы и повелись
"закон" работает тогда, когда Русский или коренной Россиянин накажет бандита (хулигана) или, какого-нибудь, обнаглевшего иностранного гражданина. Естественно, против Русского. Приезжим можно все. И придурки-предатели, всеми силами, будут защищать дикарей. Еще, может, и квартиру подарят. Придурки. На наши налоги живут и наших же судят, по полной. А нашему парню - Браво! Этих визжащих-орущих-недовольных дикарей сразу наказывать, везде и всем Нашим Парням. Молодца, дорогой!
Автору нечего делать? Случай гипотетический, поэтому статья ни о чем.
"...заранее выстроенная система безопасности..."
Автор что курит?
В России такая система может быть выстроена только в магазинах где отовариваются депусраты госдумы!
Для всех остальных действует правило - спасайся кто как может, потому что законы на мигрантов не распространяются...
Русских штрафуют и сажают за просто одиночный пост, комментарий и даже детский стишок в интернете, который набрал слишком много отзывов.
А мигранты рвут, сжигают, выбрасывают российские паспорта, используют российский флаг в качестве коврика для вытирания ног под входной дверью, и всё под запись для интернета, избивают детей и стариков, а уж что они болтают и просто вывешивают на интернете и вовсе на призывы к уничтожению государства и свержению власти подходит, и всё для записи видео с рекламой себя родёмого - и ничего. Недостаточно оснований даже для штрафа, потому как мигрантов трогать не моги...
Следом нужно было связать и вызвать полицию.
Услада для глаз!!!
Адрес происшествия! Иначе,сказки.