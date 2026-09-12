Театр абсурда
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Театр абсурда

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Охранник магазина «уважил» мигранта, который кричал, оскорблял и требовал «уважения к себе»

Охранник магазина «уважил» мигранта, который кричал, оскорблял и требовал «уважения к себе»

Обычный день в супермаркете внезапно прерывается агрессивным конфликтом. Напряжение нарастает, и, когда уговоры охранника перестают работать, исход решает одно резкое движение.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Союз
Союз

"закон" работает тогда, когда Русский или коренной Россиянин накажет бандита (хулигана) или, какого-нибудь, обнаглевшего иностранного гражданина. Естественно, против Русского.  Приезжим можно все. И придурки-предатели, всеми силами, будут защищать дикарей. Еще, может, и квартиру подарят.  Придурки. На наши налоги живут и наших же судят, по полной.  А нашему парню - Браво! Этих визжащих-орущих-недовольных дикарей сразу наказывать, везде и всем Нашим Парням. Молодца, дорогой!

Профиль пользователя Alex Nемо
Alex Nемоизменено

"...заранее выстроенная система безопасности..."
Автор что курит?
В России такая система может быть выстроена только в магазинах где отовариваются депусраты госдумы!
Для всех остальных действует правило - спасайся кто как может, потому что законы на мигрантов не распространяются...

Русских штрафуют и сажают за просто одиночный пост, комментарий и даже детский стишок в интернете, который набрал слишком много отзывов.
А мигранты рвут, сжигают, выбрасывают российские паспорта, используют российский флаг в качестве коврика для вытирания ног под входной дверью, и всё под запись для интернета, избивают детей и стариков, а уж что они болтают и просто вывешивают на интернете и вовсе на призывы к уничтожению государства и свержению власти подходит, и всё для записи видео с рекламой себя родёмого - и ничего. Недостаточно оснований даже для штрафа, потому как мигрантов трогать не моги...