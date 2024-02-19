В Хабаровском крае в 2023 году взыскали почти 1 млрд рублей по алиментам

В Управлении судебных приставов Хабаровского края и Еврейской автономной области подвели итоги своей работы за прошлый год, озвучив количество денег, которое удалось взыскать в 2023 году по штрафам и алиментам.
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