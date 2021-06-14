За сутки в России подтвержден 13 721 случай COVID-19 в 84 регионах

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 6590 2 Московская область 1043 3 Санкт-Петербург 865 4 Республика Бурятия 190 5 Нижегородская область 188 6 Воронежская область 170 7 Ростовская область 156 8 Свердловская область 138 9 Республика Крым 132 10 Красноярский край 115 11 Иркутская область 113 12 Кировская область 111 13 Саратовская область 108 14 Пермский край 107 15 Ленинградская область 105 16 Краснодарский край 105 17 Брянская область 99 18 Смоленская область 94 19 Республика Саха (Якутия) 94 20 Ульяновская область 92 21 Тверская область 91 22 Республика Башкортостан 91 23 Волгоградская область 90 24 Челябинская область 88 25 Новосибирская область 84 26 Ханты-Мансийский автономный округ 83 27 Архангельская область 79 28 Хабаровский край 79 29 Кемеровская область 79 30 Ярославская область 78 31 Омская область 76 32 Калининградская область 75 33 Пензенская область 72 34 Мурманская область 71 35 Республика Карелия 70 36 Оренбургская область 69 37 Тульская область 66 38 Забайкальский край 65 39 Курская область 65 40 Приморский край 65 41 Алтайский край 63 42 Белгородская область 62 43 Тамбовская область 61 44 Тюменская область 61 45 Самарская область 61 46 Ивановская область 58 47 Липецкая область 58 48 Ставропольский край 58 49 Республика Коми 55 50 Рязанская область 55 51 Республика Хакасия 54 52 Вологодская область 53 53 Республика Дагестан 50 54 Калужская область 47 55 Сахалинская область 46 56 Орловская область 46 57 Республика Чувашия 46 58 Владимирская область 46 59 Псковская область 45 60 Костромская область 44 61 Удмуртская Республика 40 62 Севастополь 39 63 Амурская область 39 64 Астраханская область 39 65 Новгородская область 36 66 Томская область 36 67 Курганская область 30 68 Республика Татарстан 30 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 28 70 Республика Мордовия 28 71 Республика Марий Эл 24 72 Республика Алтай 18 73 Республика Калмыкия 18 74 Карачаево-Черкесская Республика 14 75 Кабардино-Балкарская Республика 13 76 Камчатский край 12 77 Республика Ингушетия 10 78 Чеченская Республика 10 79 Республика Адыгея 8 80 Еврейская автономная область 7 81 Республика Тыва 7 82 Республика Северная Осетия-Алания 7 83 Ненецкий автономный округ 4 84 Магаданская область 4 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 222 408 случаев (+0,26%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Свежие комментарии