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Хуснуллин оценил достижения работников дорожного хозяйства в России

Благодаря четкой и слаженной работе дорожная отрасль в России набрала хорошие темпы. Об этом заявил зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, поздравляя работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником.

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