«Она вошла в каждую семью»: как работала легенда отечественного ТВ Анна Шатилова

Над ней, кажется, не властно время. Хотя сама она предопределила его для каждого из нас. В то время, когда на всю страну было всего одно, Центральное, телевидение, именно Анна Шатилова первой вышла в эфир программы «Время».
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