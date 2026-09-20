Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

11 подписчиков

Utah Valley University Faculty's Sickening Post-Assassination Emails About Charlie Kirk Exposed

Utah Valley University Faculty's Sickening Post-Assassination Emails About Charlie Kirk Exposed

Utah Valley University Faculty's Sickening Post-Assassination Emails About Charlie Kirk Exposed New public records indicate that faculty members at Utah Valley University sent hostile messages regarding Charlie Kirk to the university's administrators in the weeks following his assassination on the UVU campus, even though the university had previously issued public statements advocating civility and free expression.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым