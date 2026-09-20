Utah Valley University Faculty's Sickening Post-Assassination Emails About Charlie Kirk Exposed New public records indicate that faculty members at Utah Valley University sent hostile messages regarding Charlie Kirk to the university's administrators in the weeks following his assassination on the UVU campus, even though the university had previously issued public statements advocating civility and free expression.
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