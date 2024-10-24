Оборона боевиков ВСУ в ДНР сыпется, как карточный домик: Карта специальной военной операции на Украине на 24 октября 2024 года Юлия СоколоваРоссийские войска уверенно продвигаются вглубь территории Донецкой Народной Республики, освобождая новые населенные пункты.
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