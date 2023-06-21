Неспешный разговор

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Мигрантское лобио: небольшая присказка

Мигрантское лобио: небольшая присказка

Orda_mordoraПолитическая философия от пациентов с IQ>140  Дорогие друзья, нас попросили за тему мигрантов в России размотать, она реально сложная, по ней правые и левые не первый год копья ломают.

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