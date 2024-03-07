Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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В России решается главная проблема – отток капитала

В России решается главная проблема – отток капитала

Представьте себе людей, которых посадили в пустую яму. У них ничего нет, ни воды, ни еды, ни инструментов.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Видимо автор экономист и рисует примеры: Допустим, он будет лежать в российском банке – тогда  банк пустит этот миллиард на кредиты для населения и бизнеса, что увеличит деловую активность. То есть сыграет в плюс экономике России и в минус населению, высасывая из него последние крохи и убивая надежду! Дайте цифру задолженности населения по кредитам. Она уже триллионная. Многие берут зная, что не погасить, но в надежде что спишут.
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14 час.
Эдуард Николаев
жиды и коррупция , бич России
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13 час.
ВА
Виктор Александров
Уважаемый Эдик Николаев (не я лишил Вас отчества)! Автор написал о том, что если коррупционеры не вывозят деньги из страны, то это идёт на благо экономике! Учите логику Аристотеля, и сначала думайте, а потом пишите. С уважением, Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
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6 час.

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