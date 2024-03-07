В России решается главная проблема – отток капитала

Геннадий Бережнов

Видимо автор экономист и рисует примеры: Допустим, он будет лежать в российском банке – тогда банк пустит этот миллиард на кредиты для населения и бизнеса, что увеличит деловую активность. То есть сыграет в плюс экономике России и в минус населению, высасывая из него последние крохи и убивая надежду! Дайте цифру задолженности населения по кредитам. Она уже триллионная. Многие берут зная, что не погасить, но в надежде что спишут.