Представьте себе людей, которых посадили в пустую яму. У них ничего нет, ни воды, ни еды, ни инструментов.
В России решается главная проблема – отток капитала
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Бережнов
Видимо автор экономист и рисует примеры: Допустим, он будет лежать в российском банке – тогда банк пустит этот миллиард на кредиты для населения и бизнеса, что увеличит деловую активность. То есть сыграет в плюс экономике России и в минус населению, высасывая из него последние крохи и убивая надежду! Дайте цифру задолженности населения по кредитам. Она уже триллионная. Многие берут зная, что не погасить, но в надежде что спишут.
Ответить
14 час.
Эдуард Николаев
жиды и коррупция , бич России
Ответить
13 час.
ВА
Виктор Александров
Уважаемый Эдик Николаев (не я лишил Вас отчества)! Автор написал о том, что если коррупционеры не вывозят деньги из страны, то это идёт на благо экономике! Учите логику Аристотеля, и сначала думайте, а потом пишите. С уважением, Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
Ответить
6 час.
Свежие комментарии