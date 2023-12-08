Мажуга: Оттока ученых из России нет

Отъезд отдельных ученых из страны нельзя назвать оттоком. Об этом заявил первый зампредседателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга 8 декабря в пресс-центре «Парламентской газеты».
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