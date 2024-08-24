Россия и Афганистан планируют нарастить торговлю до $10 млрд к 2030 году

Россия и Афганистан к концу десятилетия намерены увеличить объем двусторонней торговли до $10 млрд. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя Российского делового центра в Афганистане Рустама Хабибуллина.
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